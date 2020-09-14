Супруги решили развестись из-за злой шутки незнакомца

Пользователь сайта Reddit рассказал, как ждал своей очереди на кассе магазина и пошутил о лишнем весе женщины, а ее супруг оценил юмор вместо того, чтобы вступиться за нее. Теперь пара собирается подать на развод, сообщил шутник в сабреддите Today I Fucked Up («Сегодня я оплошал»).

Пользователь с ником showmeyourunit рассказал, что все произошло на кассе обычного магазина. «Я остановился в очереди за крупной дамой. Позже подошел мужчина и встал передо мной, объяснив, что он с ней. Не задумываясь я сказал: "Сочувствую вашей удаче!" Эта злая шутка была бы уместна в дружеской компании, но не среди незнакомых людей в супермаркете», — написал он в посте.

Мужчина думал, что супруг начнет защищать свою спутницу, но тот неожиданно для всех рассмеялся. Из-за такой реакции женщина пришла в ярость: «Над чем ты смеешься? Мы только что были у семейного психолога, и, по твоему мнению, это забавно?» Она быстро покинула магазин, а муж пошел следом.

Когда пользователь расплатился за покупки и вышел на автостоянку, он снова увидел пару. Жена говорила, что решила развестись, потому что не может жить с человеком, считающим издевательства над ней смешными. Мужчина признался, что понимает, насколько его шутка неудачная, и сожалеет о произошедшем.

Ранее сообщалось, что говорящая секс-кукла спасла пару от развода. Супруги заказали куклу по имени Камила в интернет-магазине и теперь считают ее частью своей полиаморной семьи.