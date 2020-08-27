Россиянка заявила в полицию на сбежавшего со свадьбы мужа

51-летняя петербурженка просит полицейских разыскать сбежавшего со свадьбы супруга, чтобы развестись с ним. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как рассказала женщина, в день бракосочетания, когда новоиспеченные супруги сели в такси, ее муж сообщил, что забыл свой паспорт в загсе и ему нужно срочно вернуться. После этого новобрачный исчез и больше не выходил на связь.

Оскорбленная россиянка намерена найти беглеца, чтобы официально расторгнуть брак. В среду, 26 августа, она подала заявление о розыске мужа в полицию.

Ранее сообщалось, что россиянин написал ушедшей от него жене «Живи счастливо» и начал мстить. Житель Екатеринбурга несколько раз протаранил автомобиль супруги, узнав о ее желании развестись.