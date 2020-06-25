Ревнивая невеста заподозрила жениха в неверности и жестоко ему отомстила

В городе Рио-Гальегос, Аргентина, ревнивая невеста заподозрила жениха в неверности и разбила его спорткар металлическим прутом. Видео, снятое очевидцем, опубликовано на сайте Daily Star.

На кадрах видно, как 29-летняя аргентинка бьет металлическим предметом красную машину Hyundai Genesis Coupe. В разговоре с журналистами женщина призналась, что приревновала жениха, когда увидела в сториз WhatsApp его селфи с вином из номера отеля.

Затем невеста заметила автомобиль возлюбленного возле отеля Hotel Patagonia и жестоко ему отомстила. Она принялась разбивать машину неверного жениха, выкрикивая: «Ты разрушил семью. Не возвращайся домой». Вскоре прибыла полиция и оповестила хозяина автомобиля о произошедшем. Мужчина вышел к патрульным без футболки и обнаружил, что стекла и боковые зеркала его спорткара разбиты.

Аргентинку арестовали и отвезли в участок на допрос. Задержанная отметила, что они с возлюбленным помолвились спустя несколько месяцев отношений и планировали свадьбу. Ее партнер не стал писать заявление в полицию. Сумма ущерба оценена в 300 тысяч аргентинских песо (295,3 тысячи рублей).

Ранее сообщалось, что разгневанная женщина в коротких шортах попыталась разбить ногами багажник машины неверного возлюбленного. На кадрах видно, как женщина в куртке, но с голыми ногами встает на белый седан и гневно кричит на водителя автомобиля. Предположительно, инцидент произошел в американском городе Буффало, штат Нью-Йорк.

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