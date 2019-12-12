Полураздетая женщина отомстила неверному возлюбленному и попала на видео

dailymail.co.uk

Разгневанная женщина в коротких шортах попыталась разбить ногами багажник неверного возлюбленного. Видео, снятое очевидцем, опубликовало издание Daily Mail.

На кадрах видно, как женщина в куртке, но с голыми ногами встает на белый седан и гневно кричит на водителя автомобиля. Затем она переходит на багажник и пытается разбить его ботинками. На последних секундах записи полураздетая мстительница спрыгивает на дорогу и уходит, громко ругаясь.

Предположительно, инцидент произошел в американском городе Буффало, штат Нью-Йорк. По данным Daily Mail, женщина пыталась отомстить неверному бойфренду, повредив его автомобиль.

В июне сообщалось, что в австралийском городе Сиднее разъяренная изменами мужа женщина разбила окно его автомобиля железной лестницей, заметив его машину у борделя.

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