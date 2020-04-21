Мужчина изменил беременной подруге с 30 любовницами

Жительница английского города Лоустофт, графство Суффолк, рассталась со своим возлюбленным, когда узнала, что он изменил ей с 30 другими женщинами, пока она была беременна. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Корал Гибб (Coral Gibb) познакомилась со Стивом Ли (Steve Lee) в ночном клубе, когда ей было 17 лет. Они начали встречаться и вместе ходили на вечеринки.

Вскоре Гибб обнаружила, что беременна. Ли обрадовался этой новости. Женщина родила мальчика, которого они назвали Бадди (Buddy), роды прошли с осложнениями. Поначалу Ли заботился о возлюбленной, но когда ей стало лучше, он начал часто ходить на встречи с друзьями.

«Я думаю, он считал, что теперь, когда у меня ребенок, со мной скучно. Он просил меня присоединиться к нему, но мне хотелось оставаться дома с Бадди», — сказала Гибб. Вскоре она снова забеременела, и их отношения испортились еще больше.

Во время беременности она решила продать коляску первого ребенка. Она выставила товар на Facebook, и вскоре ей позвонила соседка по имени Джулия. Когда женщина пришла, Ли вышел, чтобы открыть ей дверь, и они разговорились. Позже Гибб заметила, что Джулия часто комментирует посты Ли на Facebook, и заподозрила мужа в неверности.

На последних сроках беременности женщина приехала от матери и хотела забрать вещи из дома, чтобы уехать в больницу, но Ли не хотел пускать ее домой. Британка поняла, что ее возлюбленный в этот момент был с другой женщиной.

Вскоре она обнаружила в его телефоне множество сообщений от Джулии. Тогда Ли признался, что изменял ей, пока она была беременна. У него было 30 других женщин.

«Он хороший отец, но ужасный бойфренд. Я не хочу делить своего мужчину с другой женщиной, тем более — с тридцатью!» — сказала Гибб. Ли заявил, что теперь у него есть другая подруга, и он не намерен больше изменять.

Ранее сообщалось, что жительница американского штата Теннесси оказалась в режиме самоизоляции вместе с мужем, бывшим мужем, его новой подругой и пятью детьми. Она рассказала, что две семьи живут под одной крышей и отлично ладят в самоизоляции.

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