Карантин помешал жене отпустить мужа на свидание с любовницей

Во Франции после введения режима самоизоляции резко выросло число странных звонков в правоохранительные органы. Об этом сообщает Euronews.

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С 17 марта жителям Франции разрешено выходить на улицу лишь для того, чтобы обратиться к врачу, сходить за продуктами в ближайший магазин или размяться возле дома. Многие от скуки звонят в полицию. «Люди обращаются по любому поводу и вообще без повода, — утверждает пресс-секретарь жандармерии. — Им просто хочется поговорить».

В департаменте Рона на востоке страны в полицию позвонила женщина, которая опасалась, что домашний карантин помешает ей отпустить мужа на свидание с любовницей. По ее словам, обычно он изменял ей каждые выходные, но после введения режима самоизоляции ему пришлось сидеть дома.

Жительница Дижона рассказала полицейским, что после развода завела роман с другим мужчиной. «Но он живет в 25 километрах от меня, — пожаловалась она. — Как мы можем заниматься этим во время режима самоизоляции?» Другого позвонившего в полицию француза беспокоил незнакомец, который погладил его лошадь. Он хотел знать, заражено ли теперь животное коронавирусом.

Хватает и менее законопослушных граждан, которые нарушают режим самоизоляции по пустякам. Одного жителя Пикардии поймали более чем в 50 километрах от дома. Он объяснил, что хотел купить кассуле — французское блюдо, представляющее собой нечто среднее между рагу и запеканкой. Другой вышел из дома, чтобы помыть машину. «Ничего экстренного в этом определенно не было», — заметил представитель полиции.

27 марта сообщалось, что в испанском городе Барселона задержаны участники оргии, которую планировали устроить во время карантинных мер, введенных властями Испании для борьбы с эпидемией коронавирусной инфекции. Некоторые из них на глазах полицейских принимали кокаин, метамфетамин и экстази.