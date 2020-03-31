Карантин помешал жене отпустить мужа на свидание с любовницей

Во Франции после введения режима самоизоляции резко выросло число странных звонков в правоохранительные органы. Об этом сообщает Euronews.
С 17 марта жителям Франции разрешено выходить на улицу лишь для того, чтобы обратиться к врачу, сходить за продуктами в ближайший магазин или размяться возле дома. Многие от скуки звонят в полицию. «Люди обращаются по любому поводу и вообще без повода, — утверждает пресс-секретарь жандармерии. — Им просто хочется поговорить».
В департаменте Рона на востоке страны в полицию позвонила женщина, которая опасалась, что домашний карантин помешает ей отпустить мужа на свидание с любовницей. По ее словам, обычно он изменял ей каждые выходные, но после введения режима самоизоляции ему пришлось сидеть дома.
Жительница Дижона рассказала полицейским, что после развода завела роман с другим мужчиной. «Но он живет в 25 километрах от меня, — пожаловалась она. — Как мы можем заниматься этим во время режима самоизоляции?» Другого позвонившего в полицию француза беспокоил незнакомец, который погладил его лошадь. Он хотел знать, заражено ли теперь животное коронавирусом.
Хватает и менее законопослушных граждан, которые нарушают режим самоизоляции по пустякам. Одного жителя Пикардии поймали более чем в 50 километрах от дома. Он объяснил, что хотел купить кассуле — французское блюдо, представляющее собой нечто среднее между рагу и запеканкой. Другой вышел из дома, чтобы помыть машину. «Ничего экстренного в этом определенно не было», — заметил представитель полиции.
27 марта сообщалось, что в испанском городе Барселона задержаны участники оргии, которую планировали устроить во время карантинных мер, введенных властями Испании для борьбы с эпидемией коронавирусной инфекции. Некоторые из них на глазах полицейских принимали кокаин, метамфетамин и экстази.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения