Женщина самоизолировалась в компании с бывшим мужем и его новой подругой

Жительница американского штата Теннесси оказалась в режиме самоизоляции вместе с мужем, бывшим мужем, его новой подругой и пятью детьми. Об этом сообщает издание The Mirror.

32-летняя Кэти Блэкмер (Katie Blackmer) рассказала, что две семьи живут под одной крышей и отлично ладят в самоизоляции. «Карантин научил нас тому, что нужно больше ценить друг друга», — подчеркнула Кэти.

Американка и ее бывший муж Стивен Шепард (Stephen Shepard) познакомились, когда обоим было по 18 лет и она работала в баре. В 2002-м пара поженилась, и у них родились трое детей. В 2014 году их брак распался, и в 2015-м они окончательно разошлись.

Довольно быстро оба встретили новых партнеров, но тяжело переживали разрыв, поэтому не могли нормально общаться. Кэти призналась, что тогда она поклялась, что они никогда не станут друзьями.

Отношения Кэти и ее бывшего мужа испортились еще сильнее, когда она начала встречаться с нынешним мужем Беном — другом Стивена, вскоре пара поженилась, что взбесило мужчину. Позже бывшие супруги решили попытаться улучшить отношения ради детей.

В мае 2017 года Стивен и его брат Майкл попали в ДТП: их машина столкнулась с грузовиком. Майкл умер две недели спустя, а Стивен получил тяжелые травмы, и ему нужен был круглосуточный уход. Оплатить реабилитацию он не мог, поэтому Кэти предложила ему переехать в ее дом, чтобы она могла ухаживать за ним. Бен взял на себя заботу о ее бывшем муже.

Стивен так и не вернулся домой. В декабре 2017 года он начал встречаться с Бренди — школьной подругой Кэти. Новая пара пыталась найти себе дом, где они поселились бы вместе с двумя детьми Бренди, но не смогли найти подходящее жилье. Тогда Кэти предложила им остаться у нее, но при этом разделить счета и платежи за ипотеку.

Семьи делят между собой домашние дела. Они готовят пищу по графику дежурств и по очереди возят детей на дополнительные занятия.

Ранее сообщалось, что во Франции после введения режима самоизоляции резко выросло число странных звонков в правоохранительные органы. В департаменте Рона на востоке страны в полицию позвонила женщина, которая опасалась, что домашний карантин помешает ей отпустить мужа на свидание с любовницей.

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