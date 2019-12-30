Из жизни
 
Не только почитать, но и посмотреть — в нашем YouTube
Последние новости
Названа еще одна тема разговора Трампа и Путина
Стало известно о наследстве Галины Волчек
Опубликовано видео самой красивой женщины в мире на отдыхе без бюстгальтера
Малышева рассказала о семейном новогоднем ритуале
Названы города Европы с самой дорогой недвижимостью
В Латвии предложили ввести оплату за разговоры на русском
Мощный взрыв на заправке в российском городе попал на видео
Шведский лыжник обматерил Большунова и объяснился
Опубликованы печальные снимки искусанной клещами истощенной коалы
Новости партнеров

Жених опозорил неверную невесту перед гостями во время свадьбы

Перейти в «Мою Ленту»

В китайской провинции Фуцзянь жених опозорил изменявшую ему невесту перед гостями во время свадебной церемонии. На видео обратило внимание издание Daily Mail.

Во время свадьбы в четверг, 26 декабря, ведущий объявил, что сейчас на большом экране покажут жениха и невесту в детстве. Вместо этого он запустил видео с домашней камеры видеонаблюдения, на котором невеста занималась сексом с мужем своей беременной сестры. Так жених решил отомстить неверной возлюбленной и унизить ее в глазах друзей и родственников.

Затем обманутый китаец спросил неверную невесту: «Ты думала, я не знал?». В ответ девушка бросила в него букет. На сцену выбежали гости и оттащили жениха и невесту в разные стороны.

По данным издания, пара находилась в отношениях два года. Китаец сделал предложение возлюбленной полгода назад. Он узнал о ее изменах благодаря камере, установленной в их доме во время ремонта.

По некоторым сведениям, невеста изменила возлюбленному после того, как он несколько раз ударил ее. Утверждают, что она согласилась выйти за него замуж, так как он обещал купить квартиру и машину.

Ролик, предположительно, снятый гостями свадьбы, стал вирусным в китайских социальных сетях. Некоторые пользователи предположили, что кадры могли быть постановочными и служат рекламой приложения для показа видео.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!


Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Groom 'takes revenge on his cheating bride by playing a video of her naked in bed with her brother-in-law at their wedding in front of shocked guests'
Муж уличил жену в измене с любовником на заднем сиденье ее машины
Женщина разоблачила неверного возлюбленного с помощью карт таро
Уличившая мужа в измене жена изощренно отомстила ему
Другие материалы рубрики
Из жизни00:0229 декабря

Совсем озверели

Крокодилы, кабаны и обезьяны объявили войну людям. Никто не знает, как их остановить
19:38Сегодня

Опубликованы печальные снимки искусанной клещами истощенной коалы

18:40Сегодня

Полиция вычислила преступника по трансляции в Instagram

17:30Сегодня

Женщина устала от оскорблений и за год похудела на 76 килограммов

Из жизни00:0225 декабря
Хо Ван Ланг

«Он ел летучих мышей, как оливки»

Беглец больше 40 лет прятался в джунглях. Он не знал о существовании женщин и был счастлив
16:27Сегодня

Невеста потребовала у свадебного фотографа вернуть деньги в случае развода

15:31Сегодня

Охотник принял сотрудника Росреестра за кабана и убил его

14:21Сегодня

Женщина хотела снять трогательный момент из жизни дочери и запечатлела себя

Из жизни00:0323 декабря

«Станешь десятой женой и будешь жить в гареме»

История россиянки, которая ради любви переехала в Иран
13:11Сегодня

Укушенный пауком счел себя слишком мужественным для похода к врачу и умер

12:07Сегодня

В России собака три месяца ждала у дороги своего хозяина и не дождалась

11:10Сегодня

Ядовитая змея часами сидела в работающей посудомоечной машине и выжила

Россия
Мощный взрыв на заправке в российском городе попал на видео
«Море разрушенных зданий, куча неубранных тел»
25 лет назад войска вошли в Грозный. Как началась самая страшная битва в истории новой России
Врачи часами катали россиянку с инсультом и бросили умирать в коридоре клиники
«Идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы»
Страна запомнит это надолго: самые яркие и эпичные фразы 2019 года
Кремль опубликовал серию фотографий к 20-летию президентства Путина
«Люди разделились на тварей и нормальных»
Она разрушила жизни тысяч людей и развалила СССР: афганская война глазами солдат
Уверенных и не уверенных в завтрашнем дне россиян посчитали
Все материалы
Мир
Этот безумный год
Убийство главного террориста, перевороты и шпионские скандалы. Как 2019-й изменил мир
Названа еще одна тема разговора Трампа и Путина
Последняя война империи
Душманы, шурави и цинковые гробы: 40 лет назад советские войска вошли в Афганистан
МИД прокомментировал информацию о вечеринке в стиле Гэтсби с реками шампанского
«По-настоящему пугает»
Трамп стал главным другом Израиля. Почему американские евреи недовольны?
Стало известно о депрессии Греты Тунберг
Кимы, бомбы и террор
Тайны Северной и Южной Кореи от Константина Асмолова
Все материалы
Бывший СССР
В Латвии предложили ввести оплату за разговоры на русском
Период распада
Свинья в гробу, штурм парламента и битвы с полицией — жизнь в странах бывшего СССР в 2019 году
Эстонские министры предпочли факельное шествие приему у президента
Пассажирский самолет упал в Казахстане
Авария произошла после вылета из Алма-Аты, на борту находилось около 100 человек
В партии Порошенко назвали обмен пленными выполнением прихотей Кремля
Владимир ЗеленскийНовые переменные
В 2019 году власть в странах бывшего СССР обновилась. Что означают эти перемены для России?
В Донбассе посчитали сбежавших с боевых позиций украинцев
Все материалы
Экономика
Укрепление гривны принесло Украине «головную боль»
Вприсядку
Американцы и россияне — соседи на скамье подсудимых. Главные дела против бизнеса в 2019 году
В России посчитали число бедных
верская область. 29 августа 2017. Вид на участок федеральной автотрассы М11 "Москва – Санкт-Петербург".В ожидании прорыва
На эти мегапроекты страна тратит триллионы. Почему они так нужны России?
Строители «Северного потока-2» отказались работать
Со дна
Основательница «Даблби» обманывала партнеров на сотни миллионов. Теперь ее ждут в суде
Россия и Украина примирились ради газа
Все материалы
Силовые структуры
Вербовщика террористов задержали на Дальнем Востоке
Самые громкие дела 2019-го года
Арест сенатора, дело Голунова и нападение на ФСБ
Готовивших новогодние теракты россиян задержали по наводке США
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
ФСБ задержала готовивших теракты на новогодние праздники россиян
Вооружены и опасны
Российских бизнесменов хладнокровно убили. В их смерти обвиняют ветеранов ФСБ
Двое россиян похитили 10 миллионов рублей из банкомата на глазах у прохожих
Все материалы
Наука и техника
Свободное падение
Пока США покоряют Марс, а Китай — Луну, «Роскосмос» прожигает наследие СССР
Раскрыта дата начала продаж PlayStation 5
Су-57. Архивное фотоПервый серийный Су-57 разбился
Истребитель пятого поколения проходил летные испытания
Изобретен смартфон с четырьмя селфи-камерами
Через хребет
На что способен первый в мире гнущийся телефон: обзор Samsung Galaxy Fold
В крушении Су-57 нашли пользу
Потерянное наследие
Уникальные исторические фотографии, которые удалось сохранить
Все материалы
Спорт
Шведский лыжник обматерил Большунова и объяснился
Уйти по-царски
Последний Император покидает Японию. Федор Емельяненко уложил бывшего чемпиона UFC в первом раунде
Емельяненко объяснил правила боя против Кадырова
Анна Щербакова«Мы все немного в шоке»
Щербакова победила, Медведева отказалась выступать: чем запомнится чемпионат России
Сборная России ответила на извинения канадских хоккеистов за инцидент с гимном
Плохой Санту
Сенсационное поражение «Сити» и разгром «Лестера» — главное в туре АПЛ
Хоккеист сборной США высказался о грязном матче с российской молодежкой
Все материалы
Культура
Группа «Стекловата» снялась в ремейке популярного клипа «Новый год»
Что мы там не видели
Неизвестные сериалы года: десять причин не выходить из дома на праздники
Барак Обама выбрал любимые фильмы и сериалы
Герман Греф«Кино дает нам опыт и учит жизни»
Герман Греф о своих любимых фильмах и будущем кино
Опубликован список лучших сексуальных киносцен года
Пегги ГуЗасели в голове
Корейская хаус-звезда, замбийская поэтесса и вездесущая Lizzo: кто создал лучшие треки года
Сюткин пообещал публично отомстить пошутившему про его возраст Шнурову
Все материалы
Интернет и СМИ
«Уральские пельмени» захотели получить 200 миллионов рублей от бывшего директора
Без границ
Фотографы весь год колесили по миру и рисковали жизнью ради хорошего кадра. Вот что из этого вышло
Лера Кудрявцева показала грудь после удаления имплантов
«Я постоянно ошибаюсь, но как-то исправляюсь»
Гей-скандалы, истязание животных и интимная вода: что в 2019-ом творили блогеры ради денег и лайков
Спящую в метро пьяную пару подняли на смех
Война на два фронта
 
Самый добрый мем уходящего года придал россиянам сил
Все материалы
Ценности
Женщина рискнула жизнью ради хвастовства безвкусным маникюром и была обругана
Кэти ПерриГолова в алмазах
Как военная шапка превратилась в самое дорогое украшение для женщин
Магазин прислал клиентке зловонные вещи и предложил постирать самой
Меньше слов, больше тела
Цепи, стринги, декольте: как мир заново помешался на моде 90-х
Девушка приняла кольцо за 20 миллионов и отклонила предложение руки и сердца
Любовь и тюль
Этим нарядом отгоняли зло и притягивали богатство: история свадебного платья
Самую красивую в мире женщину признали главной звездой Instagram
Все материалы
Путешествия
Опубликовано видео самой красивой женщины в мире на отдыхе без бюстгальтера
«Пока буду жив, буду ездить»
Что творилось на первом поезде из Москвы в Крым, проехавшем по мосту через Керченский пролив
Названы российские города для встречи Нового года с настоящим снегом
Египетская сила
Чудаки, пирамиды и сплошной обман. Чего ждать от Египта российскому туристу?
Молодая мать внезапно умерла в отпуске при загадочных обстоятельствах
Далеко и надолго
Новый плацкарт, повышение цен и отмена виз. Что ждет российских туристов в 2020 году?
Американец разгромил гостиничный номер на Украине и исчез
Все материалы
Из жизни
Опубликованы печальные снимки искусанной клещами истощенной коалы
Совсем озверели
Крокодилы, кабаны и обезьяны объявили войну людям. Никто не знает, как их остановить
Полиция вычислила преступника по трансляции в Instagram
Хо Ван Ланг«Он ел летучих мышей, как оливки»
Беглец больше 40 лет прятался в джунглях. Он не знал о существовании женщин и был счастлив
Женщина устала от оскорблений и за год похудела на 76 килограммов
«Станешь десятой женой и будешь жить в гареме»
История россиянки, которая ради любви переехала в Иран
Невеста потребовала у свадебного фотографа вернуть деньги в случае развода
Все материалы
Cybertruck из России
Видео: мы протестировали Теслу из Подмосковья, которую вы видели в новостях
Самый дорогой Cadillac
Видео: офис для выезда на природу за 16 миллионов — сделано в России
Представительские седаны, которые свернули не туда
Mercedes S-Class, «семерка» BMW и другие роскошные машины, какими вы их никогда не видели
Ролики декабря: суперкар-ёлка и очень быстрый светофор
Автомобильные коубы месяца: смешно и быстро
Составлен рейтинг инновационности автопроизводителей
В Москве угнали лимузин Сталина
УАЗ захотел превратить «Буханку» в дом на колесах
Все материалы
Дом
Стало известно о наследстве Галины Волчек
Главные по дому
Ипотека, коллекторы и долги: что россиянам надо знать о своем жилье. Непростой тест
Названы города Европы с самой дорогой недвижимостью
По второму кругу
Превращение конюшни в оперу, а вокзала — в музей: самые смелые архитектурные решения года
В российском городе пятнадцать многоэтажек остались без крыши
Высший пилотаж
Как выглядит неизвестная Москва с дрона
Российский олигарх подарил детям 12 квартир
Все материалы
Нацпроекты
«Донбасс порожняк не гонит»
Зеленский, Ленин и герой Кадыров: о чем Путин рассказал на большой пресс-конференции
«Женщины стали писать, что я не мужик»
Каково быть в России отцом в декрете
«Две недели — ЗОЖ, две недели — запой»
В СССР боролись за здоровый образ жизни. Почему эта пропаганда не сработала?
Дмитрий Медведев«Идеализировать Союз не надо. Это было сложное государство»
Ностальгия по СССР, примирение с Западом и истории 90-х — о чем говорил Медведев в большом интервью
Частные и иностранные компании задумали допустить к освоению Арктики
Десятки соцобъектов российского региона получат скоростной интернет
В Саратовской области выросло финансирование поддержки малого бизнеса
Все материалы