Жених опозорил неверную невесту перед гостями во время свадьбы

В китайской провинции Фуцзянь жених опозорил изменявшую ему невесту перед гостями во время свадебной церемонии. На видео обратило внимание издание Daily Mail.

Во время свадьбы в четверг, 26 декабря, ведущий объявил, что сейчас на большом экране покажут жениха и невесту в детстве. Вместо этого он запустил видео с домашней камеры видеонаблюдения, на котором невеста занималась сексом с мужем своей беременной сестры. Так жених решил отомстить неверной возлюбленной и унизить ее в глазах друзей и родственников.

Затем обманутый китаец спросил неверную невесту: «Ты думала, я не знал?». В ответ девушка бросила в него букет. На сцену выбежали гости и оттащили жениха и невесту в разные стороны.

По данным издания, пара находилась в отношениях два года. Китаец сделал предложение возлюбленной полгода назад. Он узнал о ее изменах благодаря камере, установленной в их доме во время ремонта.

По некоторым сведениям, невеста изменила возлюбленному после того, как он несколько раз ударил ее. Утверждают, что она согласилась выйти за него замуж, так как он обещал купить квартиру и машину.

Ролик, предположительно, снятый гостями свадьбы, стал вирусным в китайских социальных сетях. Некоторые пользователи предположили, что кадры могли быть постановочными и служат рекламой приложения для показа видео.

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