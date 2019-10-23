Женщина разоблачила неверного возлюбленного с помощью карт таро

Сотрудница зоомагазина Дженна Клеменс (Jenna Clemence) из британского города Блэкберн уличила бойфренда в измене при помощи карт таро. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Она заподозрила, что ее 41-летний возлюбленный Бен Джонстон (Ben Johnston) изменяет ей, когда увидела сообщение, пришедшее поздно вечером на его мобильный телефон. Чтобы уточнить, действительно ли у мужчины есть другая женщина, Клеменс прибегла к помощи карт таро.

Британка вытащила две королевы подряд и сочла это знаком, что «в его жизни две женщины». Клеменс, у которой есть девятилетний сын от прошлых отношений, заявила, что верит своим картам на сто процентов, хотя до этого момента никогда не гадала сама себе.

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Сестра мужчины подтвердила, что ее догадки верны. Тогда Клеменс решила забрать из его квартиры свои вещи и столкнулась там с самим изменником. Джонстон отрицал все обвинения, но когда увидел, как Клеменс забирает вещи, рассердился и жестоко избил ее.

Женщина отправилась в больницу. Врачи установили, что у нее раздроблена лодыжка и сообщили о случившемся в полицию. Джонстона объявили в розыск, он год скрывался от полиции. В августе его приговорили к шести месяцам лишения свободы условно и к году и четырем месяцам тюремного заключения.

В мае сообщалось, что в колумбийском городе Барранкилья обиженная жена заставила мужа прокатиться по людной улице без одежды в наказание за супружескую измену. Она поймала мужчину с поличным, когда тот уединился в мотеле с любовницей и объявила, что простит супруга только в том случае, если он разденется догола, ляжет на крышу ее автомобиля и позволит провезти его по городу.

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