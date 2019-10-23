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Женщина разоблачила неверного возлюбленного с помощью карт таро

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Бен Джонстон

Сотрудница зоомагазина Дженна Клеменс (Jenna Clemence) из британского города Блэкберн уличила бойфренда в измене при помощи карт таро. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Она заподозрила, что ее 41-летний возлюбленный Бен Джонстон (Ben Johnston) изменяет ей, когда увидела сообщение, пришедшее поздно вечером на его мобильный телефон. Чтобы уточнить, действительно ли у мужчины есть другая женщина, Клеменс прибегла к помощи карт таро.

Британка вытащила две королевы подряд и сочла это знаком, что «в его жизни две женщины». Клеменс, у которой есть девятилетний сын от прошлых отношений, заявила, что верит своим картам на сто процентов, хотя до этого момента никогда не гадала сама себе.

Сестра мужчины подтвердила, что ее догадки верны. Тогда Клеменс решила забрать из его квартиры свои вещи и столкнулась там с самим изменником. Джонстон отрицал все обвинения, но когда увидел, как Клеменс забирает вещи, рассердился и жестоко избил ее.

Женщина отправилась в больницу. Врачи установили, что у нее раздроблена лодыжка и сообщили о случившемся в полицию. Джонстона объявили в розыск, он год скрывался от полиции. В августе его приговорили к шести месяцам лишения свободы условно и к году и четырем месяцам тюремного заключения.

В мае сообщалось, что в колумбийском городе Барранкилья обиженная жена заставила мужа прокатиться по людной улице без одежды в наказание за супружескую измену. Она поймала мужчину с поличным, когда тот уединился в мотеле с любовницей и объявила, что простит супруга только в том случае, если он разденется догола, ляжет на крышу ее автомобиля и позволит провезти его по городу.

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