Россиянин написал бросившей его жене «Живи счастливо» и принялся мстить

Житель Екатеринбурга несколько раз протаранил машину бросившей его жены после того, как она пожелала с ним развестись. Об этом сообщает издание E1.

Пострадавшая Екатерина рассказала, что они с мужем расстались, но официально еще не развелись. В день ДТП муж написал ей сообщение «Живи счастливо» и принялся мстить. Он приехал на Audi к цирку и начал таранить припаркованную там машину жены. В результате оказался поврежден еще один находившийся рядом автомобиль.

Знакомый Екатерины отметил, что в тот день ее муж выпил впервые за 16 лет. По словам очевидцев, он был невменяем и вел себя агрессивно.

Полицейские направили его на медицинское освидетельствование, поскольку он отказался пройти его на месте. При себе у зачинщика аварии не было ни водительского удостоверения, ни документов на машину.

Ранее в городе Рио-Гальегос, Аргентина, ревнивая невеста заподозрила жениха в неверности и разбила его спорткар металлическим прутом. На кадрах видно, как 29-летняя аргентинка бьет металлическим предметом красную машину Hyundai Genesis Coupe.