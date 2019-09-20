Муж-транжира устроил развод втайне от жены и продолжил с ней жить

Полиция американского округа Харрис, штат Техас, объявила в розыск 51-летнего Пола Никсона (Paul Nixon), который развелся с женой без ее ведома. Об этом сообщает сайт Unilad.

В мае текущего года жена Никсона обратилась в полицию и заявила, что ее супруг тайно расторг с ней брак. Она узнала об этом во время ссоры — американку не устраивало, что мужчина тратит слишком много денег на ювелирные украшения. В ответ на ее претензии Никсон отметил, что она не может ничего за него решать, так как они уже официально не муж и жена.

Полиция провела расследование и пришла к выводу, что американец подделал подпись супруги в документах и подал на развод еще 15 февраля — на следующий день после Дня святого Валентина. Ему даже удалось получить окончательное решение суда о расторжении брака.

Теперь Никсон находится в бегах, его разыскивает полиция. Ему грозит обвинение в лжесвидетельстве при отягчающих обстоятельствах и до десяти лет лишения свободы.

Решение суда было признано недействительным, поэтому, согласно законодательству Техаса, технически пара до сих пор находится в браке.

Ранее сообщалось, что супружеская пара из Данди, Шотландия, Скотт Тарнер-Смит (Scott Turner-Smith) и Джо Тарнер (Jo Turner) подали на развод после того, как оба поняли, что принадлежат к сексуальным меньшинствам. Несмотря на разрушенный брак, Тарнеры до сих пор тесно общаются друг с другом.

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