Женщина подала на развод со слишком хорошим мужем

В Объединенных Арабских Эмиратах женщина подала на развод из-за того, что муж «любит ее слишком сильно». Об этом сообщает издание Khaleej Times.

Женщина подала иск в шариатский суд эмирата Эль-Фуджайра. Она заявила судье, что чувствует себя «задушенной его любовью». «Он никогда не кричал на меня, ни в чем мне не отказывал», — призналась жительница ОАЭ. По ее словам, супруг иногда готовил для нее и делал уборку в доме.

Однако больше всего женщину раздражало, что муж ни разу не перечил ей за год брака: «Я нуждаюсь в спорах, даже в ссорах, а не в безбедной жизни в послушании. Я так хочу хотя бы один раз поспорить, но это невозможно с моим романтичным супругом. Он вечно прощает меня и осыпает подарками». Она посетовала, что муж «превратил ее жизнь в ад».

Мужчина был очень огорчен решением жены. «Я просто хочу быть идеальным и добрым мужем», — отметил он и рассказал, что однажды супруга упрекнула его за лишний вес, после чего он сел на диету, начал заниматься спортом и во время тренировки сломал ногу.

Расстроенный муж попросил судью порекомендовать жене отозвать иск. Суд постановил отложить рассмотрение дела, чтобы дать супругам шанс на примирение.

Ранее сообщалось о жительнице ОАЭ, подавшей на развод из-за того, что супруг не принес ей бургер после попойки с друзьями, хотя обещал это сделать. Когда мужчина пришел домой около трех часов утра по местному времени без бургера, она ушла из дома, а затем пошла в суд.

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