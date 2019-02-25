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Муж забыл принести домой бургер и лишился жены

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В Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) женщина подала на развод из-за того, что муж не принес ей бургер. Об этом сообщает издание Khaleej Times.

Жительница Абу-Даби возрастом около 20 лет сидела дома одна, пока ее супруг веселился с друзьями. Перед уходом она попросила мужа купить ей бургер в одном из фастфудов.

Мужчина пришел домой только около трех часов утра по местному времени и без бургера. Завязалась ссора, в результате которой женщина ушла из дома. Теперь она собирается развестись с супругом.

Адвокат Хасан Аль Мазруки (Hasan Al Mazrooqi), комментируя ситуацию, отметил, что «у людей должны быть реалистичные представления о жизни в браке». По его словам, теперь паре предстоит беседа с судьей, который попытается помочь им решить все проблемы в отношениях. Если после этого женщина будет настаивать на разводе, то ей придется отказаться от части махра — обязательного подарка, который исламские мужья делают женам.

В феврале 2018 года сообщалось о египтянке, которая решилась развестись с мужем после отказа купить ей шаурму. В ответ на ее просьбу мужчина назвал ее меркантильной и устроил скандал.

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