Муж развелся с женой из-за жвачки

В индийском городе Лакхнау, штат Уттар-Прадеш, мужчина решил развестись с супругой после того, как она отказалась от жевательной резинки. Об этом сообщает Daily Mail.

Сайед Рашид (Syed Rashid) и его 30-летняя жена Симми (Simmi) 19 августа приехали на судебное слушание. На мужчину и его родителей подали иск из-за проблем с приданым. Женщина консультировалась у юриста, когда муж предложил ей жевательную резинку. Ее отказ вывел индийца из себя. Он трижды выкрикнул арабское слово «талак» («развод»), что по исламским законам значило, что он развелся с женой, с которой был в браке с 2004 года.

В отношении Рашида ведется расследование, ему грозит тюремный срок до трех лет или штраф.

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Тройной талак — практика, существующая в мусульманском гражданском праве. Она позволяет мужчине развестись с супругой, трижды повторив слово «развод». Это можно сделать как при личной встрече, так и с помощью телефонного звонка, СМС-сообщений и даже социальных сетей.

В 2017 году Верховный суд Индии запретил мужчинам-мусульманам «мгновенный развод». Норма признана нарушающей конституционные права женщин.

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