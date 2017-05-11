Верховный суд Индии занялся тройным талаком

Верховный суд Индии начал рассмотрение дела о тройном талаке — процедуре развода, принятой у индийских мусульман. Об этом сообщает BBC News.

Поводом стало большое число обращений и петиций со стороны женских исламских организаций и правозащитных групп, поступивших в адрес суда. Активисты утверждают, что практика тройного талака является дискриминирующей по отношению к женщинам-мусульманкам. Юристам предстоит решить, является ли эта традиция неотъемлемой частью ислама.

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Петиции уже поддержало индийское правительство, назвавшее тройной талак неконституционным и унижающим достоинство женщин. Мусульмане-консерваторы уже потребовали от судей не вмешиваться в дела уммы.

Тройной талак — практика, существующая в мусульманском гражданском праве. Она позволяет мужчине развестись с супругой, трижды повторив слово «развод».

В Индии отсутствует единый гражданский кодекс: каждая религиозная община руководствуется собственными законами, которые соответствуют нормам их веры. Это приводит, в частности, к тому, что в Индии действуют нормы шариатского права, давно отмененные в большинстве мусульманских стран, такие как полигамия и тройной талак.