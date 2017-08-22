Мусульманам в Индии запретили «мгновенный развод»

Верховный суд Индии запретил мужчинам-мусульманам «мгновенный развод» с помощью троекратного произнесения слова «талак». Об этом сообщает BBC News.

«Мусульманки Индии страдали на протяжении 70 лет. Сегодняшний день для нас войдет в историю, но это только начало. Я не могу описать, как сильно нас поддерживали все женщины Индии, вне зависимости от их религиозных убеждений», — прокомментировала это решение Закиа Соман, представитель одной из общественных организаций, изначально обратившихся в суд.

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Как уточняет издание, в последние годы мусульмане-мужчины в Индии все чаще стали прибегать к методу «тройного талака», причем сообщения с этим словом нередко присылались в СМС или через интернет-мессенджеры.

Развод методом троекратного произнесения слова «талак» не предусмотрен ни Кораном, ни шариатом. Он запрещен в Пакистане и Бангладеш, однако в Индии нет единого гражданского кодекса, вопросы семейного законодательства решаются в соответствии с религиозными обычаями.