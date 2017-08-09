Суд в Индии запретил десятилетней жертве изнасилования делать аборт

Суд в индийском городе Чандигарх на севере страны запретил десятилетней девочке на девятом месяце беременности делать аборт из-за поздних сроков. Об этом сообщает The Independent.

Решение было принято после консультации с врачебной комиссией из восьми специалистов. Они постановили, что плод здоров, а принудительное прерывание беременности может быть смертельно опасным для девочки.

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Ребенку назначили специальную диету: ей надлежит есть много яиц, рыбы, куриного мяса, молока и фруктов. Ее регулярно навещают врачи, полицейские и социальные работники — медики опасаются, что деторождение в ее возрасте может быть смертельно опасным. Родители девочки остались недовольны решением: по их собственным словам, им не нужен еще один ребенок в семье.

По данным издания, они ходатайствовали о разрешении аборта слишком поздно, поскольку ничего не знали о беременности дочери. Лишь когда она пожаловалась на боль внизу живота, ее показали доктору. Впоследствии девочка призналась: когда она была в гостях у дяди, он несколько раз изнасиловал ее.

По индийским законам делать аборт после 20-й недели беременности запрещено. Исключение может сделать суд, если есть вероятность гибели плода или если беременность угрожает матери.