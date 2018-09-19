В Индии за развод по мусульманским обычаям начнут сажать в тюрьму

Правительство Индии одобрило проект запрета на «исламский развод». Об этом сообщает агентство Associated Press. Норма, по которой муж имеет право в любой момент объявить о разводе, признана нарушающей конституционные права женщин.

Основная часть из 172 миллионов индийских мусульман — сунниты, чья семейная жизнь подчиняется только религиозному закону. По его предписаниям, характерным для мусульман Индии, мужчина может разорвать брак, просто трижды повторив арабское слово «талак» — развод. Это разрешается делать как при личной встрече, так и с помощью телефонного звонка, СМС-сообщений и даже социальных сетей.

Министр юстиции Индии Рави Шанкар Прасад подчеркивал, что 22 страны, включая соседние Пакистан и Бангладеш, уже запретили такую практику. Когда запрет будет окончательно принят, за его нарушение будут наказывать тремя годами тюремного заключения.

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«Тройной талак» признали неконституционным уже в прошлом году, однако теперь правительство премьера Нарендры Моди собирается ужесточить правила. Те, кто арестован по такому обвинению, теперь не смогут освобождаться под залог. Оппозиционная партия в конгрессе страны выступает против такого жестокого наказания и предлагает его смягчить.

В то время как индуистские нормы гражданского права давно подчиняются законам, мусульмане Индии в целом продолжают жить по религиозным правилам, так как в стране отсутствует единый гражданский кодекс.

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