В Саудовской Аравии мужчину арестовали за завтрак с женщиной

@saeed_oi12 / Twitter

Власти Саудовской Аравии задержали египтянина-мигранта за «непристойное поведение», сообщает Reuters. Мужчина выложил в интернет видео, на котором он завтракает вместе с коллегой женского пола. Саудовцев возмутило то, что женщина, одетая в никаб, кормит его с рук.

Видео активно обсуждают в арабском сегменте Twitter. Там оно сопровождается предупреждением о «деликатном характере». Часть пользователей требует наказать не только мужчину, но и его коллегу.

Египтянина, исповедующего бахаизм, задержали в отеле, где он работал. Ему предъявят обвинения по целому ряду нарушений — в том числе за то, что он трудился в гостиничной индустрии, что запрещено иммигрантам. Министерство труда также вызвало на разговор владельца отеля: по саудовским законам он обязан был позаботиться о том, чтобы мужчины работали отдельно от женщин.

В связи с инцидентом прокуратура выпустила заявление, призывающее иностранцев соблюдать законы Саудовской Аравии и уважать ее ценности и традиции.

Ранее, в июне, в королевстве женщинам разрешили водить автомобиль. Эту реформу, инициированную наследным принцем Мухаммедом бин Салманом, называют весьма либеральной. Тем не менее саудовским женщинам до сих пор запрещено покидать дом без мужчины, носить одежду, не закрывающую волосы и тело, и разговаривать с мужчинами.

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