На работу в ТЦ в Саудовской Аравии станут брать только местных жителей

Министерство труда и социального развития Саудовской Аравии выпустило распоряжение, согласно которому на работу в торговых центрах можно принимать только подданных королевства. Об этом сообщает Reuters.

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Пока неясно, является ли эта мера постоянной или носит временный характер. На данный момент лишь каждый пятый сотрудник в сфере розничной торговли имеет саудовский паспорт: из 1,5 миллиона работников 300 тысяч являются саудовцами.

Как отмечает агентство, при помощи подобных ограничений Эр-Рияд пытается решить проблему безработицы среди саудовских подданных и предоставить рабочие места молодежи.

В королевстве в 2016 году был принят план экономических реформ, получивший название «Видение 2030». Согласно ему, к 2020 году в сфере розничной торговли должен появится дополнительный миллион рабочих мест, предназначенных исключительно для саудовцев.

