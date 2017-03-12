В Саудовской Аравии задумались о депортации пяти миллионов мигрантов

Саудовская Аравия рассматривает вопрос депортации пяти миллионов нелегальных мигрантов, то есть 20 процентов населения страны. Об этом сообщает в воскресенье, 12 марта, РИА Новости со ссылкой на газету Al Hayat.

По информации агентства, в настоящее время программа по депортации разрабатывается в Консультативном совете (Меджлис аш-Шура). Инициатива исходит от депутата, доктора Садка Фаделя.

При этом власти опасаются, что мигранты потребуют натурализовать их, предоставив им саудовское подданство.

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Разрабатываемая программа уже не первая для Саудовской Аравии. Так, в 2013 году нелегалам дали семь месяцев амнистии, в течение которых все желающие могли легализовать свой статус или добровольно покинуть страну. Около четырех миллионов человек получили официальные разрешения на работу, страну покинули около миллиона приезжих. После этого начались массовые депортации. Кампания по выселению мигрантов была направлена на снижение уровня безработицы среди коренного населения.

Жители бедных районов Индии, Пакистана и Бангладеш нередко отправляются в Саудовскую Аравию и Бахрейн в поисках лучшей доли. Там они занимаются низкоквалифицированным трудом, в основном в качестве уборщиков, нянь, официантов, садовников и водителей. При этом среди мигрантов существует градация по уровню заработной платы — традиционно у приезжих из Пакистана и Бангладеш она ниже, чем у индийцев и филиппинцев.