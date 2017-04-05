Саудовские женщины устроили молчаливый протест ради права водить машины

Женщины Саудовской Аравии запустили кампанию, целью которой является добиться разрешения на управление автомобилем. Об этом сообщает The Independent.

В рамках этой кампании они снимают свои прогулки в одиночестве на фронтальную камеру мобильного телефона. «Мы хотим вдохновить женщин гулять и заниматься своими повседневными делами в одиночестве, отвергнуть идею о том, что все это должно быть возложено на мужчин», — рассказала застрельщик инициативы Марьям Альхубей в Twitter.

По законам Саудовской Аравии, женщина не может путешествовать, вести финансовые дела и даже проходить некоторые медицинские процедуры без разрешения родственника-мужчины. С 1957 женщинам также запрещено управлять автомобилем.