Кремль прояснил вопрос увеличения выходных дней на майских праздниках

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прояснил вопрос увеличения выходных дней на майских праздниках. Его цитирует РИА Новости в понедельник, 12 апреля.

В Кремле не подтверждают, что рабочие дни между майскими праздниками могут сделать выходными, сказал он. «У нас, честно говоря, есть рабочие планы на это время», — добавил пресс-секретарь российского лидера.

В то же время Песков отметил, что эпидемиологическая обстановка достаточно гибкая, штаб и правительство принимают соответствующие решения.

Ранее сообщалось, что на майские праздники россияне массово решили отправиться по двум направлениям — Москва и Санкт-Петербург.

На майские праздники в этом году россияне будут отдыхать два раза по три дня — с 1 по 3 число и с 8 по 10.