Россиянин отдохнул в Сочи и описал цены на курорте фразой «будто мы в Монако»

Житель Санкт-Петербурга два месяца отдыхал в Сочи с супругой и описал цены в местных заведениях фразой «будто мы в Монако». О главных минусах пребывания в курортном городе россиянин написал в группе «Типичный Сочи» во «ВКонтакте».

Так, по словам путешественника, в первую очередь ему не понравились автомобили таксистов, поскольку водители ездят на машинах плохого качества. Кроме того, автора публикации возмутила манера вождения в Сочи.

«Вообще всем, абсолютно всем водителям плевать на зебры, никто не останавливается и водят машины как будто вчера права получили», — пояснил мужчина.

Вдобавок турист остался недоволен обслуживанием в заведениях курорта — по его мнению, местный персонал не знает, что такое хороший сервис и не умеет обращаться с клиентами. «Мы сходили более чем в 30 ресторанов, и только в двух их них было приемлемо. Даже на Красной Поляне тоже самое», — уточнил россиянин.

Также среди минусов петербуржец упомянул «неоправданно высокие цены» на жилье и рестораны и «ужасную еду», не стоящую своих денег. «В Сочи туристы — это просто кошельки, на которых надо заработать, и мы только бесим всех, я так понял. Но это уже вопрос менталитета, наверное», — подытожил он.

Ранее в апреле сообщалось, что россияне повально скупили туры в дорогие отели в Сочи на майские праздники. Как отмечают эксперты, места в отелях категории четыре и пять звезд на майские праздники почти раскуплены — заполненность гостиниц составила около 60-70 процентов.