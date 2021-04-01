Россияне повально скупили туры в дорогие отели на одном популярном курорте

Россияне повально скупили туры в дорогие отели в Сочи на майские праздники. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Как отмечают эксперты, места в гостиницах категории четыре и пять звезд на майские праздники почти раскуплены — заполненность гостиниц составила около 60-70 процентов. В горном кластере курорта люксовые объекты размещения одними из первых объявили о приостановке продаж, тем не менее свободные варианты в трехзвездочных гостиницах еще есть.

Уточняется, что туры с заездами в первых числах мая пока больше востребованы, чем на даты с 9 мая. Впрочем, туроператоры считают, что пик бронирований придется на середину апреля — к этому времени места в лучших гостиницах и популярных отелях будут раскуплены.

По мнению специалистов, спрос на туры в Сочи на майские даты вырос в три раза по сравнению с допандемийным 2019 годом. Этому способствуют закрытые границы, собственные чартерные программы туроператоров и акция туристического кэшбека — с начала старта третьего этапа программы количество бронирований выросло на 30 процентов.

Ранее в марте сообщалось, что россияне повально устремились на популярные крымские курорты в период майских праздников. Так, туристы забронировали больше 90 процентов номеров в объектах размещения «без категории» с 1 по 9 мая. Отмечалось, что доступных вариантов осталось очень мало, бюджетных номеров в отелях — единицы.