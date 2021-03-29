Россияне массово устремятся в один город на майские праздники

Россияне заинтересовались билетами на поезд в Санкт-Петербург на майские праздники. О том, что туристы массово устремятся в один город на каникулах, сообщили аналитики портала TourDom.ru.

По данным специалистов, самым популярным направлением на майские праздники оказалась Северная столица — средняя стоимость билета на поезд в одну сторону составила 2289 рублей, что практически соответствует уровню цены 2019 года.

Также россияне захотели посетить Казань, средняя цена железнодорожного билета выросла на 14 процентов — до 3088 рублей. Направление Нижнего Новгорода стало третьим по популярности среди туристов, билет на поезд из столицы в этот город можно приобрести за 1323 рубля, что на 23 процента выше его стоимости в 2019 году.

За рубеж россияне могут уехать на поезде только в Белоруссию — стоимость билетов из Москвы в Минск увеличилась за два года на 31 процент, и в Абхазию — тариф в Гагру подорожал на 44 процента.

Ранее в марте сообщалось о том, что россияне повально устремились на популярные крымские курорты в период майских праздников. Так, выяснилось, что туристы забронировали больше 90 процентов номеров в объектах размещения «без категории» с 1 по 9 мая.