Россияне повально устремились на популярный курорт на майские праздники

Россияне повально устремились на популярные крымские курорты в период майских праздников. Эксперты портала TourDom.ru сравнили данные бронирования отелей на 22 марта и поделились своими выводами.

Специалисты выяснили, что россияне забронировали больше 90 процентов номеров в объектах размещения «без категории» с 1 по 9 мая. Отмечается, что доступных вариантов осталось очень мало, бюджетных номеров в отелях — единицы.

Например, в самом большом крымском кемпинге «Оленевка Village» из 250 бунгало на майские даты остались свободными лишь 15. Стоимость размещения на девять ночей начинается от 9,2 тысячи рублей. Турпакет с проживанием и перелетом на двоих обойдется в 29,5 тысячи рублей.

В отелях и гостиницах также заканчиваются свободные места. Девять ночей в единственном незабронированном номере пансионата «Таврия» в Евпатории обойдутся в 25 тысяч рублей, а десять дней отдыха в последнем доступном варианте в комплексе «На Черноморской» в Феодосии — в 28 тысяч рублей.

Также активно бронируются места в мини-отелях и гостевых домах. «Номера в отелях, которым присвоена какая-либо категория, раскупаются как горячие пирожки», — подытожили эксперты.

23 марта эксперты раскрыли россиянам оптимальную стоимость отдыха в Крыму на майские праздники. Так, недельная стоимость отдыха на полуострове в первых числах мая обойдется туристам приблизительно в 40 тысяч рублей.