Эксперты назвали минимальную стоимость билетов в Сочи на майские праздники

Минимальная стоимость билетов в Сочи в период майских праздников начинается приблизительно от шести тысяч рублей. Эксперты портала TourDom.ru изучили предложения авиакомпаний и назвали наиболее привлекательные варианты.

Самый дешевый билет с вылетом из Москвы и обратно на период с 5 по 12 мая можно приобрести за 6456 рублей у авиакомпании S7 Airlines. Чуть более дорогие варианты — 7120 и 7291 рублей — предлагают Smartavia и Red Wings. Однако, за багаж во всех тарифах придется доплатить не меньше 2,6 тысячи рублей.

«Уральские авиалинии» предлагают улететь в Сочи с 27 апреля по 4 мая за 7476 рублей, багаж весом до десяти килограмм включен в стоимость. На те же даты у S7 Airlines есть билеты по 7676 рублей, но в данном случае туристам придется ограничиться ручной кладью.

Примерно в этом же ценовом диапазоне можно найти билеты у Utair — от 7870 рублей, и «Победы» — от 8244 рублей.

После майских праздников улететь в Сочи можно будет еще дешевле. Так, самый бюджетный вариант есть у S7 Airlines — поездка с 13 по 20 мая из столицы и обратно обойдется в 5576 рублей. Вариант с багажом от «Уральских авиалиний» — 7432 рубля.

Ранее в марте эксперты раскрыли россиянам способ дешево слетать в Крым — билеты на полуостров нужно покупать по окончании майских праздников. Также, самые дешевые билеты на полуостров можно купить в апреле, до ажиотажного спроса.