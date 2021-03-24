Россиянам раскрыли способ дешево слетать в Крым — билеты на полуостров нужно покупать по окончании майских праздников. К такому выводу пришли эксперты портала TourDom.ru.

Специалисты изучили динамику цен в апреле-мае и выяснили, что самые дешевые билеты в Крым можно купить в апреле, до весенних праздников, или в конце мая — когда спадет ажиотаж.

Так, самый доступный билет из Москвы в Симферополь и обратно на 16-24 апреля предлагает авиакомпания Nordwind Airlines за 7279 рублей, аналогичный вариант с багажом от «Уральских авиалиний» — за 8776 рублей.

С окончанием майских праздников падает и спрос на авиабилеты — багажный тариф «Уральских авиалиний» с датами вылета 21-29 мая обойдется в 7645 рублей. Туристам, путешествующим с ручной кладью, авиакомпания Nordwind Airlines предлагает такой же перелет за 7279 рублей.

Отмечается, что на даты майских праздников средняя цена авиабилетов увеличена вдвое. Например, перелет «Уральскими авиалиниями» обойдется туристу в 13 255 рублей.

23 марта сообщалось, что россияне повально устремились в Крым на майские праздники. Согласно исследованию специалистов, туристы забронировали больше 90 процентов номеров в объектах размещения «без категории» с 1 по 9 мая.