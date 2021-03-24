Отдых на курортах России резко подорожал

Размещение в российских гостиницах в летнее время выросло в цене на 15-20 процентов по сравнению с аналогичным периодом в 2020 году. О резком подорожании отдыха на отечественных курортах сообщила газета «Известия» со ссылкой на данные туроператоров.

Так, например, директор компании Premiera Travel Марина Самородская рассказала, что скачок в цене произошел на всех направлениях — от Казани и Калининграда до Крыма и Краснодарского края.

«И это не конец: многие отели присылают письма, что с 1 апреля наши контракты на летний сезон перестанут действовать, — будет динамическая цена, которая превысит прежние договоренности», — отметила она.

Кроме того, эксперт добавила, что о горящих турах этим летом можно забыть, поскольку дальше проживание будет только дорожать.

Ее слова подтвердил и президент Российской гостиничной ассоциации Геннадий Ламшин — он считает, что причиной такой динамики стал кризис, произошедший во время пандемии коронавируса. Как уточнил специалист, в период ограничений многие отели брали кредиты и теперь поднимают цены, чтобы вернуть долги.

«Инфляция, повышение коммунальных платежей, нехватка оборотных средств из-за кредитов — столкнувшись с этим, сегодня все считают, сколько нужно денег, чтобы продолжать работать. И очевидно, что в ценовой политике прошлого года экономическая модель не выстраивается — надо повышать расценки», — дополнил президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров.

В марте сообщалось, что проживание на российских курортах резко подорожало за год. Так, в Крыму за год увеличилось на 14 процентов, до 3,1 тысячи рублей за ночь, а Краснодарского края — на 15 процентов, до 2,9 тысячи рублей. Рост цен объясняется увеличением издержек.