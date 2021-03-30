Многодетная семья рассказала о бюджетном отдыхе в Сочи

Российская туристка с четырьмя детьми и супругом отправилась отдыхать в марте в Сочи. О своем бюджетном отдыхе она рассказала порталу «Тонкости туризма», ее отзыв был опубликован на платформе «Яндекс.Дзен».

Как пояснила россиянка, размещение в отеле, перелеты и питание на всех членов семьи обошлись в 64 тысячи рублей. При этом, они не платили за проживание самого младшего ребенка, а двое ее детей летели бесплатно.

Путешественница отметила, что Сочи — идеальный город для отдыха с детьми. За время отпуска семья успела посетить «Сочи Автодром», каталась на велосипедах и много гуляла по городской набережной.

«В один из дней мы ездили на автобусе в сам город Сочи, посещали морской порт, рядом есть Дендропарк, океанариум и дача Сталина», — вспоминает мать семейства.

По мнению туристки, цены на курорте «нормальные». Например, средняя стоимость их обеда в столовой на набережной составила 1032 рубля на шестерых человек. Посещение «Сочи парк» обошлось в 1500 рублей с человека, прокат велосипеда — 100 рублей за час для взрослого и 50 для ребенка. За морскую прогулку на катере семья заплатила 5500 рублей.

Ранее в марте россиянин бюджетно отдохнул в Турции и описал отпуск словами «дешево не значит плохо». Как рассказал турист, пятидневный тур в Анталью с авиабилетами обошелся им с женой на двоих приблизительно в 25 тысяч рублей. В стоимость путевки также входила страховка и групповой трансфер.