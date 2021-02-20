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Россиянка рассказала о бюджетном отдыхе на самом дорогом курорте Турции

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Eskici Hostel Bodrum
Eskici Hostel Bodrum
Фото: goturkishriviera.com

Российская туристка из Екатеринбурга в феврале бюджетно провела отпуск на самом дорогом курорте Турции — в Бодруме. Своими впечатлениями от отдыха путешественница поделилась с порталом «Тонкости туризма». Ее отзыв опубликован в блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Как рассказала туристка, для нее путешествия — это не роскошные отели и рестораны, а в первую очередь яркие эмоции и впечатления. Поэтому несмотря на то, что в Бодруме цены на порядок выше, чем на других турецких курортах, ей удалось организовать себе «супербюджетный» тур на пять ночей.

Самыми дорогими в ее поездке оказались билеты на самолет. Авиаперелет до Даламана обошелся россиянке в 8,6 тысячи рублей. До Бодрума туристка добиралась автостопом, а на обратном пути девушке удалось присоединиться к групповому трансферу в аэропорт — она заплатила лишь чаевые в размере десяти лир (100 рублей).

За сутки проживания в двухместном номере недорогого отеля без питания туристка отдала 450 рублей. Как сообщила автор, завтракать и ужинать она ходила в кафе напротив гостиницы. За яичницу, булку симит и чай туристка платила десять лир (100 рублей). На вечер — рис и курица с овощами или половина порции картофеля с мясом обходились ей в 15 и семь лир соответственно (150 и 70 рублей).

Она поделилась, что за три дня успела осмотреть весь Бодрум. «Яркий, чистый, всюду уютные кафе, а у набережной красуются белоснежные яхты. А еще никакой пандемии тут не ощущается вообще. Город наполнен туристами», — заключила россиянка.

Ранее в феврале россиянка рассказала, как всегда получать безупречный сервис в турецких отелях. Так, чтобы отдых прошел благоприятно, необходимо быть вежливым и соблюдать определенные правила поведения.

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