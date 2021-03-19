Россиянка отдохнула весной на Кавказе и удивилась ценам

Российская туристка отдохнула на кавказском курорте в весенние месяцы и удивилась ценам. Своим отзывом о путешествии девушка поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее история была опубликована в блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Как рассказала отдыхающая, она отправилась в регион Кавказских Минеральных Вод ради термальных источников и прогулок по горам. Для этого девушка специально посетила знаменитый спа-комплекс в местном санатории.

Автор отметила разнообразие предлагаемых услуг — бассейны, солевые комнаты, разные виды бань и саун.

«Я тут зависла три раза и поняла, что ощущали древние римляне, тусуясь целыми днями в банях. И да, тут прекрасно зависнуть на целый день, мне было вообще не скучно», — поделилась россиянка.

Однако туристку неприятно удивили цены курорта, хоть она и оценила высокий сервис и качество услуг. «Цена — от двух тысяч за самую бюджетную опцию посещения для проживающих и накиньте еще 20 процентов сверху для гостей», — пожаловалась девушка.

Также путешественница порекомендовала всем туристам посетить горы региона. «Горный воздух, головокружительные виды, высота! Ух! Дух захватывает», — восхитилась она.

«Для лечения нужно приезжать минимум на 20 дней, а это очень дорого, если вы хотите достойный отдых, а не санаторий советского образца», — подытожила девушка.

Ранее россиянка отправилась отдыхать зимой на Северный Кавказ и описала свое путешествие словами «еще раз не поеду точно». Девушка побывала в нескольких городах региона и потратила на свой 12-дневный отпуск около 90 тысяч рублей.