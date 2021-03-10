Россиянка описала свой отдых на Кавказе словами «еще раз не поеду точно»

Российская туристка отдохнула зимой на Северном Кавказе и описала свое путешествие словами «еще раз не поеду точно». Своим опытом девушка поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее история была опубликована в блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Вначале семейная пара приехала отдыхать в Пятигорск на четыре дня. Автор отметила большое количество достопримечательностей и красоту видов с вершины горы Машук. Ессентуки порадовали туристов меньше, хоть им и понравилась спокойная и тихая атмосфера. «Город маленький, смотреть, как нам показалось, нечего — две площади, три улицы и куча санаториев», — заключила россиянка.

Больше всего супругам понравился Кисловодск, даже несмотря на высокую стоимость продуктов и большое количество отдыхающих. «Легко дышится — город расположен в живописной долине, окружённой кавказскими горами, которые защищают его от холодных ветров», — рассказала туристка.

Помимо прочего, россиянка посоветовала остальным туристам быть осторожнее с лечебными источниками. Как предупредила автор, воду из некоторых скважин можно пить не больше трех-четырех стаканов в день, также не стоит злоупотреблять дегустацией различных целебных родников. «Утром отекло все лицо, и до кучи прыщами обнесло», — пожаловалась девушка.

За 12-дневный отпуск пара потратила около 90 тысяч рублей. Свой отзыв автор назвала субъективным, но тем не менее она порекомендовала всем туристам данный регион к посещению.

Ранее в сентябре 2019 сообщалось о самом гостеприимном регионе России. По данным опроса, 32 процента путешественников считают, что больше всего гостей любят принимать на Кавказе и в южных регионах России.