Назван самый гостеприимный регион России

Онлайн-сервис бронирования авиабилетов Biletix выяснил, какие регионы России туристы считают наиболее гостеприимными. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившим в редакцию «Ленты.ру».

Оказалось, что по мнению трети (32 процента) участников опроса самые гостеприимные люди живут на Кавказе и в южных регионах России. На втором месте в рейтинге оказались жители Сибири, за них проголосовали 17 процентов респондентов, а третью строчку заняла Центральная Россия (10 процентов голосов).

Кроме того, 43 процента опрошенных считают, что россияне всегда готовы бескорыстно помочь в любой сложной ситуации. 35 процентов уверены, что жители России крайне дружелюбны, а 11 процентов заметили в российских гражданах такие качества, как вежливость, улыбчивость и любезность.

Ранее в августе сервис для планирования путешествий OneTwoTrip выяснил, в какие страны чаще всего отправлялись российские туристы летом 2019 года. Оказалось, что самым популярным направлением стала Армения — туда было забронировано более десяти процентов всех билетов за границу. На вторую строчку рейтинга попала Италия.

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