Чечню провозгласили безопасной во время коронавируса республикой

Министр Чечни по национальной политике Джамбулат Умаров в интервью радиостанции «Говорит Москва» провозгласил республику безопасной для посещения во время эпидемии коронавируса.

Политик призвал россиян отдыхать на курортах Северного Кавказа, в частности, в Чеченской Республике. По его словам, «эта зараза, которая от летучей мыши передается людям, здесь никогда не приживется».

«Здесь не приживается ни один вирус. Если здесь чихает человек, то здесь говорят, что он чихает на счастье», — уточнил политик.

Умаров пообещал, что туристов тепло примут, обнимут и накормят мясом: «Такой аромат вы с собой унесете после нашей черемши, что мама не горюй, от вас коронавирус будет бежать с ракетной скоростью».

«У нас в Чеченской Республике девственная природа, нетронутая. Люди, которые здесь бывают, потом постоянно приезжают сюда и даже другим не рассказывают, чтобы много народу не было», — высказался политик.

Согласно последним данным, во всем мире коронавирусом заразились 81,1 тысячи человек, большинство из них — граждане Китая. Из них скончались более 3 тысяч, а вылечилось более 45 тысяч. Самое большое число инфицированных людей в странах Европы зафиксировано в Италии. На 2 марта количество зараженных вирусом достигло 1694 человек, при этом 36 европейцев погибли и 83 выздоровели.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!