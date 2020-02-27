Россиянам разрешили требовать деньги за отмененные поездки в Италию

Российским туристам разрешили требовать возврата денег за авиабилеты в Италию, Иран и Южную Корею, которые были аннулированы из-за вспышки COVID-19, вызванной вирусом SARS-CoV-2. Об этом путешественникам напомнила руководитель Ростуризма Зарина Догузова, ее слова приводит ТАСС.

Догузова уточнила, что туристы, самостоятельно планировавшие путешествие, также вправе обращаться к компаниям, у которых были забронированы услуги по перевозке, размещению и экскурсиям, в соответствии с законом о защите прав потребителей.

Ранее 27 февраля российские туроператоры временно приостановили продажу путевок в Италию после заявления Ростуризма в связи с эпидемией коронавируса. Среди них оказалась компания TEZ Tour, «Интурист» и Jet Travel. Уточнялось, что путешественники, которые приобрели туры у туроператоров, имеют право требовать расторжения договора или изменения его условий.

На 27 февраля общее количество инфицированных в результате вспышки инфекции COVID-19 в Италии превысило 450 человек — это самое большое число среди стран Европы. Скончались 12 заболевших. В Министерстве иностранных дел Италии не дали рекомендаций по поводу ограничения туристических или деловых поездок в Италию в целом, однако напомнили, что в ряде городов и коммун регионов Венето и Ломбардия введен режим карантина.

По последним данным, в общей сложности в мире новым типом коронавируса поражено около 82 тысяч человек. Из них более 2,8 тысячи скончались, а свыше 32,8 тысячи — излечились. Помимо Китая, где впервые выявили вирус, случаи заболевания COVID-19 зафиксированы в 50 странах мира.

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