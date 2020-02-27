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Россиянка вернулась из Италии с подозрением на коронавирус

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Россиянка, предположительно, заразилась коронавирусом в Италии. Об этом в четверг, 27 февраля, сообщили в правительстве Воронежской области, передает «Вести Воронеж».

Девушка приехала из Европы и была госпитализирована в больницу Воронежа с подозрением на смертельный китайский вирус. Ее поместили в областную детскую клиническую больницу с симптомами ОРВИ.

Чтобы установить тип вируса, медики проведут анализ на базе федеральной лаборатории Роспотребнадзора. Помимо этого, пациентку проверят на грипп.

Все контактировавшие с девушкой будут взяты под наблюдение.

Отмечается, что накануне из больницы выписали последних из восьми жителей Воронежа, которые вернулись из Китая с похожими признаками, их диагноз не подтвердился.

25 февраля стало известно, что общее количество инфицированных в результате вспышки инфекции COVID-19 в Италии превысило 320 человек — это самое большое число среди стран Европы. Скончались 11 заболевших. В Министерстве иностранных дел Италии не дали рекомендаций по поводу ограничения туристических или деловых поездок в Италию в целом, однако напомнили, что в ряде городов и коммун регионов Венето и Ломбардия введен режим карантина.

По последним данным, в общей сложности в мире заболели новым типом коронавируса около 81,1 тысячи человек. Из них более 2,7 тысячи скончались, а свыше 30,3 тысячи — излечились. Помимо Китая, где впервые выявили вирус, случаи заболевания COVID-19 зафиксированы более чем в 30 странах мира.

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