Туроператоры приостановили продажу туров в Италию

Российские туристические компании временно приостановили продажу путевок в Италию в связи с эпидемией коронавируса. Об этом сообщает «Интерфакс».

Например, среди них оказался туроператор TEZ Tour, представители которого уточнили, что путешественники могут перебронировать поездки в Италию на любое другое направление из ассортимента или аннулировать тур.

Также в числе приостановивших продажу путевок в Италию оказались компании «Интурист» и Jet Travel. Сотрудники последней отметили, что сейчас 50 туристов отдыхают на горнолыжных курортах в Доломитовых Альпах и в долине Валь д'Аоста.

«Они не просили вернуть их в Россию досрочно, большинство туристов вернутся на родину уже в субботу», — сообщил генеральный директор Jet Travel Максим Приставко.

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Ранее 27 февраля Ростуризм рекомендовал туристическим компаниям приостановить продажу путевок в Италию, Иран и Южную Корею из-за угрозы безопасности жизни и здоровья в этих странах в связи с коронавирусом. Отмечается, что путешественники, которые приобрели туры у туроператоров, имеют право требовать расторжения договора или изменения его условий.

25 февраля стало известно, что общее количество инфицированных в результате вспышки инфекции COVID-19 в Италии превысило 320 человек — это самое большое число среди стран Европы. Скончались 11 заболевших. В Министерстве иностранных дел Италии не дали рекомендаций по поводу ограничения туристических или деловых поездок в Италию в целом, однако напомнили, что в ряде городов и коммун регионов Венето и Ломбардия введен режим карантина.

По последним данным, в общей сложности в мире заразились новым типом коронавируса около 82 тысяч человек. Из них более 2,8 тысячи скончались, а свыше 32,8 тысячи — излечились. Помимо Китая, где впервые выявили вирус, случаи заболевания COVID-19 зафиксированы в 50 странах мира.

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