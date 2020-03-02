У летевшего через Москву пассажира выявили коронавирус

У пассажира, летевшего из Ирана в Пекин через Москву, подтвердили коронавирус. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на российское посольство в Китае.

«По информации Комитета по здравоохранению Пекина, у иностранного гражданина, вернувшегося 29 февраля в Пекин рейсом SU204 российской авиакомпании "Аэрофлот", подтвердился диагноз респираторного заболевания, вызванного новым типом коронавируса Covid-19. Он следовал из Ирана транзитом через московский аэропорт Шереметьево», — сообщается в пресс-релизе.

Остальных пассажиров изолировали и осматривают. На борту находились 20 россиян. По предварительной информации, никто из них не заразился.

По последним данным, в общей сложности в мире заболели новым типом коронавируса около 89 тысяч человек. Из них более трех тысяч скончались, а свыше 45 тысяч — излечились. Помимо Китая, где впервые выявили вирус, случаи заболевания COVID-19 зафиксированы более чем в 30 странах мира.

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