Поработавшая в отеле Сочи россиянка рассказала правду о свежести продуктов

Россиянка поработала в одном из отелей Сочи в течение нескольких месяцев и рассказала правду об утилизации остатков еды, а также о свежести продуктов на шведском столе. Своими наблюдениями девушка поделилась в блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Так, по словам автора, стеллажи со свежей нарезкой зачастую идут на салаты, начинки в пироги, супы или подливы, которые подаются гостям на следующий день. Например, так могут поступить с яйцами, а сливочное масло перетапливают, чтобы потом снова на нем готовить.

«Растительность (фрукты, овощи) всегда идет свежая. Максимум ее крутят целый день от завтрака до позднего ужина. На следующий день уже полностью свежая. Так что не бойтесь кушать фрукты, а вот от пирогов с начинкой я бы отказалась», — поделилась девушка.

Кроме того, она заметила, что остатки еды в отелях всегда выбрасывает, либо ее съедает сам персонал. «Вы успели заметить какие пухлые работники работают в отелях при кухне? Да, они кушают целый день всю ту еду, что и туристы, некоторые умудряются как-то выносить ее, но в основном это не разрешено!» — пояснила она.

Блогерша также заверила, что гостиницы не раздают пищу бедным, поскольку на это нет времени. «Во-первых, в убыток себе никто работать не будет. Даже если еда выбрасывается, а она действительно выбрасывается, то посетители так переплачивают за свои путевки, что даже при съедании всего завтрака и при повторной его реализации — все равно все окупается», — заключила она.

Ранее россиянка, проработавшая горничной в отеле Сочи в течение месяца, раскрыла правду о воровстве среди персонала. По словам девушки, другие уборщицы заведения часто воровали разные предметы из номеров. Например, сотрудницы санатория часто забирали с собой полотенца или продукты из бара.