Работавшая горничной в отеле Сочи девушка раскрыла правду о воровстве персонала

Россиянка, проработавшая горничной в отеле Сочи в течение месяца, раскрыла правду о воровстве среди персонала. Своими наблюдениями она поделилась в блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Так, по словам девушки, другие уборщицы заведения часто воровали разные предметы из номеров. «Но тянули горничные не у посетителей, а из санатория. Охранники на КПП проверяли только отдыхающих, а к персоналу относились снисходительно», — пояснила она.

Автор материала добавила, что брать можно было все что угодно — «хоть гладильную доску, если в сумку поместится, хоть чайник». При этом, отметила россиянка, чаще всего сотрудницы объекта размещения забирали полотенца и продукты из бара съезжающих гостей. «То банку кофе, то чаи, то другие напитки, угощения. Это то, что видела я сама», — уточнила девушка.

Кроме того, она рассказала, что унитазы другие горничные вытирали обычными полотенцами для гостей. «Конечно, так делать нельзя! Думаю, начальство было бы не в восторге, если бы до них это дошло. Это прямая порча имущества! И тогда я это понимала, поэтому для уборки использовала только специальные тряпочки», — подчеркнула блогерша.

Ранее в феврале эта же девушка рассказала о своем опыте работы горничной в санатории Сочи. Ее удивило, что санузел и посуду во всех номерах на этаже мыли одной тряпкой, — как объяснили другие горничные, несмотря на обилие моющих средств и губок, менять их «нет времени».