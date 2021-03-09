Россиянин раскрыл схемы таксистов в Сочи для обмана туристов

Российский турист, отдохнувший в Сочи с семьей зимой, воспользовался услугами такси и раскрыл популярные способы и схемы обмана путешественников местными водителями. Соответствующей информацией он поделился в блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Автор материала уточнил, что на курорте работает значительное число «бомбил» — таксистов-частников, которые, как правило, занимаются нелегальным извозом. «Ну, помните, как в 90-х — только выходишь из вокзала, как тут же подлетают и наперебой предлагают доехать за "быстро и недорого"», — пояснил он.

По его словам, такие водители нередко обманывают клиентов и, к примеру, представляются официальными партнерами популярных сервисов-агрегаторов и сообщают, что прибыли по заказу через мобильное приложение. Кроме того, некоторые таксисты заявляют, что довезут отдыхающих до пункта назначения по более низкой цене, чем в агрегаторах, или со скидкой.

«Что самое обидное — в Сочи мухлюют даже "официалы". Из пяти поездок, что мы заказывали в наш последний отпуск, дважды нас пытались "немного обуть"», — пожаловался блогер. К примеру, таксисты заблаговременно ставили отметку о прибытии, тем самым увеличивая время ожидания, а затем оправдывались тем, что у них «зависло приложение».

4 марта сообщалось, что россиянка, проработавшая горничной в отеле Сочи в течение месяца, раскрыла правду о воровстве среди персонала. Так, по словам девушки, другие уборщицы заведения часто воровали разные предметы из номеров — брать можно было все, что угодно: «Хоть гладильную доску, если в сумку поместится, хоть чайник».