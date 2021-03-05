Мужчина в плавках вышел с цветами из холодного моря в Сочи и порадовал женщин

Мужчина в плавках вышел из холодного моря с цветами и порадовал женщин. Видео, восхитившее пользовательниц сети, опубликовал Instagram-аккаунт @krasnodar_kray.

На кадрах мужчина в плавках выходит с букетом в руках из Черного моря, температура воды в котором в этот день не поднималась выше 10 градусов. «Вот так вот! Вот не говорите, что мужчины не дарят вам подарки. Вот ему надо, он даже с моря достанет! Сегодня пятое марта», — комментирует под шум волн его спутница.

Восхищенные поступком мужчины девушки начали писать ему восторженные комментарии. «Настоящий романтик», «Каждой женщине по такому мужчине», «Молодчина!», «Аквамен?», «Обворожительный мужчина», «Как Нептун», «Доставка хорошего настроения из Сочи», — радовались они под видеороликом.

Ранее в марте известная певица поделилась в соцсети своим фото в купальнике с горного курорта Сочи. Артистка стояла на лыжах в раздельном купальнике с леопардовым принтом и в белом банном халате. «Наконец-то пришла весна. Не только по календарю, но и в душе», — подписала она пост.