Полуголую девушку на шее у сноубордиста в Сочи сняли на видео и застыдили в сети

Девушка прокатилась по склону горнолыжного курорта Красная Поляна в Сочи в необычном виде. Снятый очевидцами ролик был опубликован в сообществе «Типичный Сочи» во «ВКонтакте», пользователи соцсети застыдили героиню видео.

На размещенных кадрах запечатлено, как неизвестная сидит на шее у сноубордиста. В процессе съезда она сбрасывает с себя полотенце и остается практически голой — в одном купальнике с леопардовым принтом. Мужчина при этом одет в белый банный халат и держит в руках газету.

Подписчики сообщества оценили публикацию в комментариях и выразили возмущение в адрес ее героев. «Позорище! Халаты из номера взяли, стыдоба», «Такую попу надо прятать, а не напоказ выставлять. Незачет», «Да еще, небось, украли из отеля эти халаты», «Два дебила — это сила», «Что за стрем, упали в конце, лишь бы что снять», «Лифон, труселя сбрасывай сразу», «Бессмысленно и беспощадно!!!», «Наверное, вагон лайков. Ради хайпа стоило закончить отпуск в травматологии: бабе с сотрясением, мужику со свернутой шеей», «В колхоз бы их отправить! На восстановление разрушенного сельского хозяйства страны!» — писали они.