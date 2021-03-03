Известная российская певица поделилась фото в купальнике с горного курорта Сочи

Известная российская певица и фотомодель Ханна отдохнула с семьей на горнолыжном курорте в Сочи и поделилась фотографиями из отпуска. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте.

На одном из кадров артистка запечатлена на лыжах в раздельном купальнике с леопардовым принтом, белой шапке, маске и белом банном халате, в руках она при этом держит чашку. «Наконец-то пришла весна. Не только по календарю, но и в душе», — подписала она пост.

В другой публикации Ханна назвала поездку волшебной, спонтанной и продуктивной. «Мы накатались, отдохнули и даже успели поработать, вкусно кушали и наслаждались временем вместе», — рассказала она.

9 февраля сообщалось, что солистка популярной группы Little Big Софья Таюрская похвасталась своим отпуском в январе текущего года и возмутила российских пользователей соцсети. Девушка описала поездку как лучшее впечатление в ее жизни и отдельно восхитилась Доминиканой, где она впервые попробовала серфинг, увидела китов, искупалась с дельфинами и нашла множество морских звезд на дне.