Популярная певица похвасталась фото с роскошного отдыха и возмутила россиян

Солистка популярной группы Little Big Софья Таюрская похвасталась своим отпуском в январе текущего года и возмутила российских пользователей соцсети. Певица поделилась подробностями и фотографиями роскошного отдыха в Instagram.

По рассказам артистки, она успела побывать во Флориде, Лос-Анджелесе, пустынях Калифорнии и Невады (США), проехав на разных машинах более двух тысяч километров. Девушка описала поездку как лучшее впечатление в ее жизни, и отдельно восхитилась Доминиканой, где она впервые попробовала серфинг, увидела китов, искупалась с дельфинами и нашла множество морских звезд на дне.

«Мы посетили еще один южный штат, из которого вылетели домой, проспав весь десятичасовой перелет и не заметив его. Еще было много всего, чего не уместить в посте — можно книгу написать», — отметила Таюрская.

Подписчики знаменитости восхитились ее фигурой на снимках, однако некоторые возмутились ее публикацией и оставили негативные комментарии. «Уже надо попы показывать, чтоб людей заинтересовать, к чему все катится?», «К сожалению, 95 процентов населения России не сможет позволить себе такой отдых никогда», «Как только появляется слава и деньги, так первым делом попы постить», «Никакой загадки и индивидуальности», «Раньше была реально достойная, сейчас — большой вопрос. Деньги меняют», «Пока вы там развлекались, мы истосковались по новым хитам. Треки сами себя не создадут!», «Лишь бы попу на весь кадр, неудивительно, что любимый мужик и не думает жениться», «Нельзя такие фотографии выкладывать!» — писали они.

Ранее в феврале сообщалось о российской туристке, полетевшей отдыхать в Египет во время пандемии коронавируса. Девушка подробно рассказала о своем отпуске в зимний период, и отметила, что в целом осталась довольна отелем, едой и пляжем.