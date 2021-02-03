Полетевшая в Египет россиянка рассказала правду об отдыхе на курорте в пандемию

Российская туристка, полетевшая в отпуск в Египет во время пандемии коронавируса, рассказала правду об отдыхе на курорте в зимнее время. Своими наблюдениями девушка поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее слова опубликованы на платформе «Яндекс.Дзен».

Так, по словам путешественницы Яны, сейчас билеты до Шарм-эль-Шейха и Хургады нужно покупать самим, поскольку туроператорам запрещено формировать полноценные путевки на курорты. В связи с этим она привела три варианта организации поездки — приобрести билет с пересадкой в Турции, долететь до Каира и заказать трансфер в нужное место или добраться до Каира и оттуда полететь к морю внутренними авиалиниями.

«Но я, например, не очень доверяю местным авиакомпаниям, чисто психологически боюсь с ними летать. Поэтому мы выбрали перелет турецкими авиалиниями через Стамбул», — уточнила она.

Далее россиянка рассказала о путанице с ПЦР-тестом, через которую пришлось пройти многим туристам. «Я сама очень долго разбиралась с этим, не очень все ясно со стыковками. В Египет нужны справки ПЦР, когда летите туда (тест за 72 часа). Их проверяют три раза. Сначала в Москве, потом в Стамбуле и уже в Египте», — пояснила туристка.

Кроме того, автор заметки отметила, что отель, в котором она остановилась, произвел на нее хорошее впечатление, в частности за счет отличных номеров, вкусной еды и неплохого пляжа. Тем не менее отдыхающая напомнила об одном нюансе отдыха в Хургаде — ветре. «Дует он на протяжении всего дня, периодически изменяя направление и интенсивность. Именно поэтому тут очень много кайт-серферов, даже мы не устояли и попытались прокатиться», — вспомнила она.

В январе российский турист, отдохнувший в роскошном отеле Египта, рассказал о пережитых унижениях и пожаловался на сервис в гостинице. Постоялец привел в пример еду в отеле и назвал ее «отвратительной жрачкой», добавив, что «пирожки на вокзалах и то лучше». Также автор пожаловался на нежелание персонала работать.