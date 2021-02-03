Побывавшая на Занзибаре россиянка описала его словами «страшно, грязно, душно»

Российская туристка, отдохнувшая на Занзибаре в 2021 году, описала остров словами «страшно, грязно, душно» и составила подробный отчет о путешествии. Своими впечатлениями девушка поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв опубликован на платформе «Яндекс.Дзен».

Так, по словам путешественницы, «ступая на землю Занзибара», она сразу увидела разруху — руины, нищету и разбитые дороги. Девушка отметила, что местные жители еще не привыкли к такому наплыву туристов и только начинают создавать нормальные условия для отдыха.

При этом, россиянка считает, что именно в Танзании, в частности в деревне Падже, можно почувствовать «настоящих дух Африки». «Именно здесь ты понимаешь, что ты где-то очень далеко, на другом краю земли, где нет всех твоих проблем, работы, суеты, пандемии и именно здесь наступает "Акуна Матата"», — пояснила автор статьи.

Кроме того, туристка описала нюансы отдыха на острове — например, что пассажирам по прибытии в аэропорт придется отстоять в трех очередях на жаре, а также, что весь Занзибар можно объехать на машине за один день.

Вдобавок путешественница посоветовала отдыхающим учитывать приливы и отливы при планировании похода на пляж и тщательно выбирать место для отпуска. «Нунгви и Кендва — излюбленные места русских туристов. Лично для меня эти два курорта напомнили Анапу или Сочи, как будто и не уезжали. Ну, как говорится, каждому свое», — подчеркнула она.

Тем не менее, девушка резюмировала, что Занзибар обязательно стоит посетить — не только ради красивого моря, пляжа и достопримечательностей, но и чтобы прочувствовать Африку. «Побывав здесь один раз, влюбляешься на всю жизнь и ждешь следующего момента, чтобы сюда вернуться», — заключила россиянка.

Ранее в январе россиянка, отдохнувшая на Занзибаре, провела опрос среди местных жителей и выяснила их мнение о соотечественницах. Туристка отметила, что у опрошенных африканцев сложились определенные стереотипы о русских женщинах. Например, многие подчеркнули, что их выделяют сильно накачанные губы.