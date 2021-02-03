Путешествия
 
Последние новости
В Центробанке заявили о необходимости сворачивания льготной ипотеки
Возможный отказ США от санкций против «Северного потока-2» объяснили
Россиянин поехал за наследством и попал в психбольницу
Российское генконсульство в США пожаловалось на вандала
Вирусолог заявил о важной роли «Спутника V» в борьбе с пандемией по всему миру
Пьяный россиянин без прав угнал автобус и протаранил несколько патрульных машин
Полная блогерша рассмешила фанатов пародией на снимок модели топлес
Мужчина оказался живым через 20 дней после своих похорон
Пушков заявил о желании националистов на Украине начать войну с Россией
Новости партнеров
Прослушать новость

Побывавшая на Занзибаре россиянка описала его словами «страшно, грязно, душно»

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Depositphotos

Российская туристка, отдохнувшая на Занзибаре в 2021 году, описала остров словами «страшно, грязно, душно» и составила подробный отчет о путешествии. Своими впечатлениями девушка поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв опубликован на платформе «Яндекс.Дзен».

Так, по словам путешественницы, «ступая на землю Занзибара», она сразу увидела разруху — руины, нищету и разбитые дороги. Девушка отметила, что местные жители еще не привыкли к такому наплыву туристов и только начинают создавать нормальные условия для отдыха.

При этом, россиянка считает, что именно в Танзании, в частности в деревне Падже, можно почувствовать «настоящих дух Африки». «Именно здесь ты понимаешь, что ты где-то очень далеко, на другом краю земли, где нет всех твоих проблем, работы, суеты, пандемии и именно здесь наступает "Акуна Матата"», — пояснила автор статьи.

Кроме того, туристка описала нюансы отдыха на острове — например, что пассажирам по прибытии в аэропорт придется отстоять в трех очередях на жаре, а также, что весь Занзибар можно объехать на машине за один день.

Вдобавок путешественница посоветовала отдыхающим учитывать приливы и отливы при планировании похода на пляж и тщательно выбирать место для отпуска. «Нунгви и Кендва — излюбленные места русских туристов. Лично для меня эти два курорта напомнили Анапу или Сочи, как будто и не уезжали. Ну, как говорится, каждому свое», — подчеркнула она.

Тем не менее, девушка резюмировала, что Занзибар обязательно стоит посетить — не только ради красивого моря, пляжа и достопримечательностей, но и чтобы прочувствовать Африку. «Побывав здесь один раз, влюбляешься на всю жизнь и ждешь следующего момента, чтобы сюда вернуться», — заключила россиянка.

Ранее в январе россиянка, отдохнувшая на Занзибаре, провела опрос среди местных жителей и выяснила их мнение о соотечественницах. Туристка отметила, что у опрошенных африканцев сложились определенные стереотипы о русских женщинах. Например, многие подчеркнули, что их выделяют сильно накачанные губы.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Россиянка с дочкой заразились сонной болезнью на Занзибаре
На Занзибаре выявили тотальное несоблюдение мер безопасности по коронавирусу
Отдохнувшая на Занзибаре туристка выяснила мнение местных о русских женщинах
Путешествия
Путешествия00:01 1 декабря 2020

«Здесь легче дать взятку, чем платить штраф»

Церковь наркобарона, ковбои и грязные танцы: чем Мексика может удивить россиян?
13:2128 января

Популярный курорт Крыма снял ограничения для туристов

12:4528 января

Развалившийся после столкновения с аэропортом в России Ми-8 сняли на видео

12:0628 января

В России вертолет Ми-8 врезался в здание аэропорта

Путешествия00:0425 ноября 2020

«Даже у еды был совершенно иной вкус»

Разбитое сердце, грязевые ванны и танцы на палубе: каким запомнился отдых в СССР
11:5028 января

Россиянка скатилась с горы в Сочи с бокалом шампанского и прославилась в сети

10:5528 января

Стюардесса продемонстрировала тяжесть своей работы и удивила пользователей сети

09:5228 января

Отдохнувшая в Крыму россиянка рассказала о главной проблеме популярного курорта

Путешествия00:0122 ноября 2020

«Крича и рыдая, я избивал себя»

Турист едва не умер от укуса ядовитого скорпиона в Африке. Его спасением стала русская женщина
07:3128 января

Определены главные направления для отдыха россиян при пандемии

05:0928 января

Россияне массово запланировали отдых в феврале по трем направлениям

20:3427 января

Отдохнувшая на Занзибаре туристка выяснила мнение местных о русских женщинах

Россия
Разработчик заявил о меньшем числе побочных эффектов «Спутника V» у пожилых
Премьер-министр Японии Рютаро Хасимото и Борис Ельцин «Они могли стоить Ельцину политической карьеры»
75 лет назад Курилы вошли в СССР. Как Россия объявила острова своими и чуть не потеряла их в 90-е?
Путин пообщался с лауреатами конкурса «Учитель года»
Как в России прошли несанкционированные акции протеста 31 января
Митинги, задержания и снова снежки: что происходило на улицах российских городов
Кот с простреленной головой из Твери нашел дом в Москве
Медведев допустил отключение России от мирового интернета
Навальный, договор с США и прививка от коронавируса: главное в интервью замглавы Совбеза
Путин оценил работу системы образования во время пандемии
Все материалы
Мир
Мужчина напал с ножом на пассажиров в метро Брюсселя
Человеческую голову выкинули из окна во Франции
Битва за Сахару
В Африке может вспыхнуть еще одна кровопролитная война. Какую роль в этом сыграла Америка?
Захватившие власть в Мьянме военные распустили правительство
«Будто оказался на войне»
Как запреты из-за пандемии в Нидерландах привели к самым жестким и массовым беспорядкам за 40 лет
США ответили на обвинения в причастности к протестам в России
Все материалы
Бывший СССР
Мир в конце тоннеля
Азербайджан обещает Карабаху светлое будущее. Почему в Армении этому не рады?
Борщ важнее, чем Лавра
Или культурные приоритеты украинской власти
Избранный президент Киргизии Садыр ЖапаровДиктатура в законе
В Киргизии завершилась революция, президентом стал бывший арестант. Куда поведет страну новый лидер?
Нет слов
В Киеве решились окончательно разорвать связь с Россией. Украинцам запретят говорить по-русски
Все материалы
Экономика
В России выделенные на спорт деньги потратили зря
Ваше сиятельство
В мире появился новый автогигант. Удастся ли ему победить крупнейших конкурентов?
Названа средняя зарплата в небольших российских компаниях
Анатолий ЧубайсАй нано
«Роснано» создавали для технологического прорыва. Почему его не случилось даже через 13 лет
Россиянам пообещали пиковый скачок цен в феврале
В один клик
Эволюция денежных переводов в России: от походов на почту до Системы быстрых платежей
«Билайн» назвал количество совершающих голосовые вызовы в VoLTE москвичей
Все материалы
Силовые структуры
Министра российского региона обвинили в превышении полномочий
«Зал так и ахнул»
Депутата Госдумы судят за крупнейшую в истории России взятку. Деньги для него забирали жена и теща
В Санкт-Петербурге задержан второй подозреваемый в нападении на полицейских
Эксперт признался в невозможности защититься от телефонных мошенников
Тайны следствия
Эти преступления поставили в тупик лучших следователей страны. Десятки лет они остаются нераскрытыми
Сбежавшая за границу российская экс-министр позвонила следователям
«В овраге нашли обгоревшие кости»
Российский милиционер заживо сжег человека. Он скрывал это 12 лет и сделал успешную карьеру
Все материалы
Наука и техника
Раскрыты сроки выхода новой Windows
В США раскрыли российскую ТЭ-2
Рассекречена стоимость убийцы флагманов от Xiaomi
Раскрыта «отвратительная» тайна эволюции Дарвина
Все материалы
Спорт
Боец MMA нокаутировал оппонента ударом в корпус
После Хабиба
Нурмагомедов не торопится возвращаться в UFC. Кто станет новым королем ММА?
Боец UFC пошутил о сексе с коллегой и столкнулся с гневом фанатов
Охота на «красных дьяволов»
Суперматч МЮ с «Арсеналом» и шанс для «Сити» упрочить лидерство — главные интриги тура АПЛ
Бразильская рестлерша показала фигуру в бикини
Теннисистка во время матча«Это был ад»
Во Франции тренер годами насиловал юных учениц и снимал их на видео. Почему этого никто не замечал?
27-летний футболист остался без ноги
Все материалы
Культура
Актера Александра Збруева госпитализировали с пневмонией
Кровавая Луна
Советский космос, падение Европы и охотница на каннибалов: главные сериалы февраля
В США скрыли фильмы о биржевой торговле после мести юзеров Reddit инвестфондам
«Он снимал с них кожу, исследуя мышцы и кости»
Как фанатичная тяга к вскрытию трупов помогла Микеланджело создать легендарного Давида
Популярный рэпер вставит в лоб бриллиант почти за два миллиарда рублей
Можно плакать
Работала с Мадонной, скрывала личность и выпустила революционный альбом — умерла артистка Sophie
Российскому режиссеру пообещали расправу при провале сериала The Last of Us
Все материалы
Интернет и СМИ
Путин обвинил соцсети в управлении сознанием пользователей
Создатель «Дома-2» предрек продолжению шоу позорный провал
«Я покажу тебе, кто босс этой качалки»
Как низкопробное гей-порно из 90-х покорило весь мир и превратилось в целую вселенную
Бородина призвала получающих 20 тысяч рублей россиян винить себя
«Все будет нарастать, как снежный ком»
Американские соцсети годами игнорируют законы других стран. Что может заставить их передумать?
Ургант нашел замену мату в соцсетях
«Учат весь мир свободе слова»
 
Все материалы
Ценности
Ким Кардашьян вернула в моду прическу из 90-х
«Русской женщине плохо выглядеть нельзя»
Россиянки привыкли быть безупречными. Как отечественные салоны красоты стали лучшими в мире?
Беременная невеста российского миллиардера снялась топлес в спущенных джинсах
Только для избранных
Роскошь, дешевый алкоголь и никаких женщин: как появились элитные мужские клубы
Девушка показала женскую одежду на спящем муже и рассмешила покупателей
Рекламная кампания Calvin Klein с Кендалл ДженнерРуки прочь
Любимая вещь европейских богачей вернулась в моду. 200 лет назад в России она была под запретом
Девушка похудела и прославилась из-за сходства с известной моделью
Все материалы
Путешествия
Белая смерть
Соль, женский труд и проституция. Чем живут селения на берегах самых крупных озер Африки?
Лавина обрушилась на людей в Домбае. Есть погибший
Что известно о происшествии на популярном горнолыжном курорте России
«Местные не осуждают любовь за деньги»
Шашлычные, цыганки и русские в джунглях: что искать туристу в Колумбии?
Кровавая крепость
Расстрелы, отравления и чума: что творилось за стенами замка исламских правителей
Все материалы
Из жизни
Мужчина разбогател благодаря интуиции и решил потратить деньги на похороны отца
Мужчина умер от чрезмерного оргазма во время секса с проституткой
Юноша сбросил 40 килограммов на карантине и раскрыл секрет похудения
Кокаиновое наследие
Бегемоты главного наркобарона мира Эскобара захватили Колумбию. Никто не знает, как их остановить
Женщина вышла замуж за отца после убийства любовника сестрой в Валентинов день
«Как будто началась война»
В американском городке решили построить утопию без налогов и законов. Все испортили дикие звери
Все материалы
Audi назвала рублевые цены RS 6 Avant и RS 7 Sportback
Представлен самый мощный Cadillac в истории
Седан CT5-V Blackwing получил компрессорный двигатель и две коробки передач на выбор
Российские Chery обзаведутся полным приводом
Кто обновился лучше? Тест бизнес-седанов Mercedes и Volvo
Хитовый Е-Class против непопулярного S90: почему более дорогую и менее мощную модель покупают охотне
Российские Toyota Corolla и C-HR получили версию GR Sport
Почти миллионеры: что можно купить за 1 млн рублей в 2021-м
Лады, Логаны, «китайцы» и один Volkswagen
«Красивый» номер с 80-летней историей продали за 144 миллиона рублей
Все материалы
Дом
«Моя жизнь радикально преобразилась за месяц»
История россиянина, решившего обменять скрепку на квартиру
Не сразу строилась
Ее внешний вид определял лично Сталин: как появилась главная гостиница Москвы
Лавочка закрывается
В России запретят строить апартаменты. Что ждет владельцев «неправильного» жилья?
Едим дома
Вид на море, дыра в стене и куклы Барби: как выглядят самые современные кухни планеты?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы