Отдохнувшая на Занзибаре туристка выяснила мнение местных о русских женщинах

Россиянка, отдохнувшая на Занзибаре, провела опрос среди местных жителей и выяснила их мнение о соотечественницах. Ее рассказ опубликован в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Туристка отметила, что у опрошенных африканцев сложились определенные стереотипы о русских женщинах. Например, многие подчеркнули, что их выделяют сильно накачанные губы, а также яркие и открытые наряды, в частности леопардовые платья и блестящие купальники.

Кроме того, местные жители считают, что путешественницы из России плохо говорят по-английски. Автор блога добавила, что иногда чувствовала себя неловко из-за расспросов о хорошем знании языка.

Кроме того, россиянка посоветовала туристкам не выходить вечером из отеля без мужской компании и не провоцировать занзибарцев «лучшими вечерними нарядами».

«Едва ли на острове вы найдете место, куда можно выгулять [наряды]. В ночные клубы лучше не соваться. Практически единственный cпособ – это поселиться в отеле 4-5 звезд и ходить в них на ужин. Кстати, ходить в отели поблизости поужинать на платной основе тоже вполне возможно, либо добираться до более отдаленных мест на такси», – резюмировала она.

Ранее в январе сообщалось, что россиянам, не любящим чрезмерную жару, посоветовали не ехать на Занзибар, поскольку температура воздуха там с декабря по март достигает плюс 40 градусов. Также недостатком Занзибара, по мнению туристов, являются частые приливы и отливы, за которыми приходится следить, чтобы зайти в воду. Кроме того, туристов может разочаровать бедность и грязь на острове, поскольку при выходе из отеля они могут столкнуться с «непрезентабельной картиной».